Ricardo Gareca cumple cinco años al mando de la blanquirroja

Han pasado cinco años desde que Ricardo Gareca llegó a la Videna para ser presentado como director técnico de la Selección peruana. Tras ello, el argentino pudo conformar un plantel competitivo y así clasificó al país a un mundial de fútbol tras 36 largos años. Además, consiguió llegar a la final de Copa América en 2019 y un tercer puesto en 2015.

Gareca siempre mantuvo la idea de que el jugador peruano tenía las cualidades para conseguir grandes objetivos, tan solo se necesitaba trabajar en serio y poner orden. Tanto en la disciplina como en lo deportivo. Así, conformó un equipo con nuevas caras como Edinson Flores, Pedro Gallese o Paolo Hurtado junto a los experimentados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán y empezó a conseguir las victorias que alegraron al país. La meta fue Rusia 2018.

A continuación recordaremos las mejores frases que dejó el “Tigre” en su primera conferencia de prensa como director técnico de la Blanquirroja, a la que llegó en reemplazo del uruguayo Pablo Bengoechea.

1.- “Es el desafío más importante de mi vida dentro de mi carrera deportiva”.

2.- “Acepté este desafío sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil y complicada”.

3.- “No es imposible cuando uno tiene un objetivo claro”.

4.-“Conozco a los jugadores peruanos ya que anteriormente dirigí a un equipo nacional (Universitario de Deportes)”.

5.- “Creo en el jugador peruano”.

6.- “Voy a analizar a cada uno de los que jueguen en el torneo local y los que están en el exterior”.

7.- “No voy a trabajar con nombres sino con los que estén aptos para forma un equipo competitivo”.

8.- “Sé de las condiciones de los jugadores peruanos, solo hay que trabajarlo”.

9.- “No me moveré del Perú, he venido a trabajar y me quedaré”.

10.- “Me han preguntado tantas veces por ese tema cuando juega Perú y Argentina, es un tema del pasado, es un tema archivado y no viene al caso ahora”.