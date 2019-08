Ríete del frío con el especial abrigador de ‘Diario Karibeña’

Este invierno es particular­mente frío para los peruanos. Las temperaturas mínimas nocturnas en todo el país re­gistran un descenso significativo, en especial, en la costa central y norte, así como en la sierra y selva sur, según advirtió días atrás el Servicio Nacional de Meteorología e Hidro­logía del Perú (Senamhi), tras explicar que ocurre debido al cielo despejado y anomalías de la temperatura del mar.

Pero nosotros no somos científicos, y lo que nos preocupa en el día a día es no caer enfermos, que los niños y abuelitos de la casa no sufran de enfermedades bronquiales debido a los efectos de la humedad, que en Lima ya llegó al 100 por ciento en Lima, un gélido récord que no se da hace 50 años.

Por ese motivo le traemos el Especial Ríete del Frío, como para que las bajas temperaturas no agarren a la familia despre­venida. Así que póngase la chompa, los guantes y prepare una taza de leche caliente, porque luego de leer hoy su diario Karibeña, le sacará el jugo al invierno.

¿SABE ABRIGARSE CORRECTAMENTE?

No es cuestión de ponerse la primera casaca que encuentre. Hay que saber vestirse correctamente para que el frío no le gane la partida. Aquí los consejos de los expertos.

Protege las zonas del cuerpo más sensibles al frío intenso, por ser las más alejadas del corazón, como las mejillas, nariz, orejas y dedos de las manos.

Usa ropa ligera, no apretada y que transpire: En lugar de ropa ajustada a la piel, utiliza varias prendas de ropa, una encima de otra, para que circule el aire y que éste funcione como aislante. Imagina las capas de una cebolla.

Protege cabeza, manos y pies.

Emplea un calzado impermeable, antideslizante, cómodo y que no apriete.

En función de la actividad que vayas a desarrollar, viste ropa que también te proteja del viento y la lluvia.

EFECTOS INMEDIATOS DEL FRÍO