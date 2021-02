‘Robotín’ estalla en llanto tras enterarse que no es padre de los hijos de su esposa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’ se presentó en el programa de Andrea Llosa, sin imaginar lo que le vendría. Se enteró que no es padre de los hijos de su esposa.

El humorista confesó que tenía la sospecha que sus hijos no sean suyos, ya que las fechas no coinciden con el nacimiento de los pequeños, sin embargo, su esposa, siempre se esmeró por decirle que esté seguro.

También puedes ver: Nicola cuenta que quiere regresar a México y participar en novelas: “Es mi gran sueño”

Ante las dudas, decidió presentarse en el programa de Andrea Llosa y dijo lo siguiente: “He fingido por muchos años una relación que aparentaba ser feliz. Siempre he fingido y no es así. Quizás con los años todo se iba cambiando. Hubieron muchas mentiras y eso quizás empeoró todo, pero yo seguí y seguí”, dijo en un comienzo.

“Hace poco descubrí algo que me ha hecho desconfiar de la paternidad de mis hijitas. Yo amo demasiado a mis hijas y yo quisiera que mis hijitas sean mías y que salga positivo (la prueba de ADN), porque me mataría que esto no sea cierto”, dijo llorando.

El popular cómico también contó que no mantiene relaciones sexuales hace años y duerme en el mueble de su casa. “Ella duerme en la cama y yo en el mueble y no tengo intimidad y vivo en la casa por mis hijas. Duermo en el carro”.

PRUEBAS DE ADN

Con las pruebas de ADN, se supo que su primera hija sí es el padre de la pequeña: “Me siento feliz al saber que es mi hija”, dijo entusiasmado.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. Andrea reveló –en la segunda prueba- que la otra niña no es su hija. Robotín rompió en llanto.

El tercer sobre de la prueba de ADN terminó por destruir al humorista. “Cómo me pudiste engañar, tú sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín. Tú sabes lo enfermo que estoy. Hace cuatro año me engañaste”.

Finalmente, Andrea contó que le prestará toda la ayuda psicológica a Alan Castillo, pues lo necesita con urgencia; mientras que Jazmín afrontará problemas legales.

“No te quiero volver a ver en mi vida Jazmín”, dijo Robotín, con el “corazón hecho pedazos”.

MIRA TAMBIÉN: Ethel y Yaco regresan con la quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya