Rodrigo González arremete contra Sheyla Rojas por su comunicado

Afiló la lengua. El conductor de televisión, Rodrigo Gonzáles “Peluchín” no se guardó nada, tras enterarse del comunicado que lanzó Sheyla Rojas sobre las acciones que tomará la modelo contra quien la difame.

Después de leer el mensaje, Rodrigo González minimizó lo señalado por la modelo, pues siempre busca hacerse la víctima cuando, ya que le han quitado la forma de facturar.

“O sea Gigi que no solamente fue cojera. Tú sabes cómo es la tele, cuando hay para facturar y sacar provecho, se factura, y cuando no, se ‘vistimista’”, aclaró “Peluchín”.

El conductor de televisión siguió lanzando dardos y le envió un claro mensaje a Sheyla Rojas, ya que no es culpa de la prensa haber sacado esos mensajes entre ella y el jugador de fútbol.

“Empezó la victimización. Cada uno es libre de poner lo que quiera y sentirse afectado y todo, pero, ¿tu crees que has perdido tu trabajo de 7 años porque salió eso a la luz o por tú no cuidar que eso no salga a la luz?”, finalizó Rodrigo González.

Como se recuerda, Sheyla Rojas estuvo en el ojo de la tormenta por haberse publicado unos chats privados que sostenía con el futbolista Luis Advíncula. En los mensajes, se evidenciaba como la modelo le pedía grandes lujos al seleccionado nacional para aceptar salir con él.

Tras esas revelaciones, Sheyla Rojas decidió emitir un comunicado, donde señala que tomará acciones legales contra quienes la difamen. Además, mencionó que ya ha iniciado demandas con “las personas que mancillaron su honor”.

