Rodrigo Valle pone en ‘jaque’ a Xoana González con demanda

Luego que Rodrigo Valle dijera que Xoana González “fue una persona importante en su vida” y que la quiere, la polémica argentina explotó contra su exesposo y reveló que el fisiculturista amenazó con demandarla si continúa hablando de su relación.

“Acabo de ver tus historias donde decís que me quieres. Por qué decirle a una persona que quieres, que tienes el pasaje abierto para volver a Argentina eso no es querer, decirle a una persona a través del abogado que deje de hablar porque si no le haces un juicio eso no es querer”, dijo la rubia en un video en Instagram.

“Querer tampoco no es negar un abrazo o consolar a una persona cuando te está pidiendo solo un abrazo por su crisis de angustia. Querer tampoco es mandarle un saludo a tu nueva chica delante de la que fue 5 años tu mujer, querer tampoco es alimentar una fantasía de querer tener una familia a la otra persona hasta el último día, tengo todos los audios donde me dices que quieres que sea la madre de tus hijos y en marzo íbamos a buscarlo”, agrego.

Asimismo, la modelo contó que su expareja la llamaba “egoísta” cuando le pedía que viaje más seguido a Argentina para verla. Recordemos que tras perder el juicio contra Melissa Loza la gaucha se refugió en su país, ya que si pisaba suelo peruano era detenida inmediatamente.

Para finalizar Xoana le pidió al fisiculturista que no le vuelva a enviar mensaje por redes sociales.