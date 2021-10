Rosángela Espinoza triste porque sus dientes terminaron manchados con barro tras circuito de EEG

Compartir Facebook

La modelo Rosángela Espinoza, fiel a su estilo, compartió con sus seguidores cómo quedó su rostro luego del duro circuito de Esto es guerra en el que tuvo que medirse.

Vía Instagram, la popular ‘Chica Selfie’ no toleró ver parte de su dentadura manchado de barro. “Miren esto en mis dientes, ay que asco, están sacando todo qué horrible, qué horrible, recién me doy cuenta de todo. Tengo barro hasta en los dientes ¿No?”, afirmó el personal.

“Eso sí, como estoy con el piercing me han desinfectado con suero fisiológico, para las niñas que se han hecho piercing en cualquier parte del cuerpo, deben usar eso”, agregó.

“Estoy en toalla y me están sacando todo el barro, bueno mi gente, mañana (hoy 12 de octubre) quien se vaya igual hay que desearle todas las buenas vibras, igual que espero que no me olviden, siempre voy a estar conectada aquí en mis redes sociales. Por algo pasan las cosas”, añadió.

‘Peluchín’ no le cree nada a Rosángela: “Se lo mandan a decir”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ se pronunció sobre las declaraciones de ‘Rous’ a Pancho Rodríguez y afirmó que no le cree nada de nada.

Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra la ‘chica selfie’ sobre las declaraciones de su personaje en ‘La academia’ y el tremendo ‘chape’ con el modelo.

Rosángela señaló que sí besará a sus compañeros si se le asigna en el guión, a lo que el conductor dijo lo siguiente: “Cuando veo a la Rosángela a mí me pasa algo parecido que cuando veo a la Johanna San Miguel, que no le creo”.

Además indicó que la chica reality sigue un guión al momento de declarar: “Siento que lo que me dice se lo están mandando a decir y ella lo hace como se lo piden”, aseveró.

Gigi afirmó que ‘Rous’ sería una buena actriz: “A Rosángela, hablando en serio, la deberían de llamar para ProTV, para las producciones de las novelas, ella lo haría bien y de mala, de antagonista”, mencionó.

