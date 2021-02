Compartir Facebook

Rosángela Espinoza soltó todo su veneno contra Rebeca Escribens en ‘Esto es Guerra’, luego de la conductora de América Espectáculos diera como ganadora a Luciana Fuster después de ver su duelo de baile en el reality ‘Tiktok, los rivales’.

“Lo que pasa es que me parece increíble cómo Rebeca puede hacer eso, no está siendo profesional, por eso no me interesa este concurso. Número 1 no es tiktoker para que venga a ser jurado, me hubiera encantado que esté María Pía”, expresó la popular ‘Chica selfie’ que luego fue calificada como “un mono con pistola” por Escribens

SE BURLA DE ‘ROUS’

Luego del mal comportamiento de la guerrera, ayer Rebeca no dudó de mandarle un mensaje en son de burla. “Rosángela, lamento no haber cubierto tus expectativas. Si te ofrezco disculpas porque estaba bastante alborotada, eso de hacer zoom con las cosas digitales, te ofrezco disculpas por la distracción”, agregó la popular ‘Doña Rebe’.

Sin embargo, reafirmó su decisión sobre que Luciana Fuster hizo mejor el reto de TikTok. “Ante eso solo me queda rectificar mi voto hacia Luciana Fuster porque me pareció que tuvo más sensualidad, brillo, mejor desenvolvimiento. Puede ser que ustedes no estén de acuerdo y Rosángela Espinoza tuvo una posición completamente válida”, finalizó.