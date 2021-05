¿Sabes leer bien las etiquetas?

Compartir Facebook

Cada vez más personas buscan alimentarse mejor y eso implica conocer qué ingredientes tienen los productos que compramos. Esto lo podemos saber gracias a las etiquetas que nos brindan todo tipo de información nutricional.

Pero no solo se trata de leerlas, sino también de entender lo que nos tratan de mostrar. Bettit Salva, vicerrectora de la Universidad Le Cordon Bleu, indica que “Las etiquetas son un nexo entre el productor y consumidor. Con una correcta lectura podemos conocer el valor nutricional de cada producto.

Además, podemos conocer si estos tienen algún alérgeno o alguna sustancia a la que nosotros podamos tener una reacción adversa. Por ejemplo, hay algunas personas que no pueden consumir gluten, deben buscar productos que en la etiqueta indique que son “Libres de gluten” o “Gluten free.” No solamente por cuestiones de salud, sino que hay quienes prefieren o no determinados alimentos”.

Así, las etiquetas ayudan a los compradores a tomar una decisión correcta sobre el alimento que quieren consumir o no. Otra herramienta muy útil son los octógonos, que permiten alertar de manera gráfica si un alimento es muy alto en sodio, grasas saturadas, o en azúcares y así evitar o disminuir su consumo.

Para la especialista es muy importante que, desde el colegio, los niños aprendan a leer las etiquetas, especialmente si saben que son alérgicos a determinadas sustancias. ¿Sabes cómo leer las etiquetas nutricionales? Bettit Salva nos brinda una guía de la información que debe contener un producto procesado según reglamentación y su importancia. Léalo atentamente.

1 NOMBRE E INGREDIENTES. Toda etiqueta debe contener el nombre del producto para poder identificarlo y los respectivos ingredientes. Sobre esto último, es importantísimo revisar que no tenga ninguna sustancia a la que uno es alérgico o en la que tenga una reacción adversa. Asimismo, es obligatorio que se consignen los datos del fabricante o el importador, así, cada persona elige lo que desea consumir.

2 FECHA DE VENCIMIENTO. La fecha de vencimiento es un dato que también es importante revisar para verificar la procedencia y fecha límite de consumo. En ocasiones los supermercados realizan ofertas de productos porque estos ya están cerca de vencer. Al momento de comprar es necesario revisar siempre la fecha de vencimiento.

3 EL LOTE. Otro punto relevante es el código de lote, ya que en caso tengamos algún problema con el alimento, se puede identificar con el código el lote de producción.

4 CONDICIONES DE USO. En la etiqueta también deben estar las condiciones de uso. Hay algunos alimentos que deben ser refrigerados una vez abiertos, también agitados antes de usar.

Todas estas indicaciones de conservación y uso se explican ahí, como exige la ley. Hay algunos productores que incluso añaden un código QR para brindar más información de lo que estamos comprando.

Es importante recordar que los consumidores, en promedio, incluyen en su dieta alimentos procesados en un 10 o 15%. El resto de los alimentos los consumimos a diario en nuestra casa. Por eso es importante que cada uno regule su dieta de manera equilibrada y basada en los consejos de un nutricionista de manera personalizada.

CURSO GRATUITO

Pensando en la comunidad en general, la Universidad Le Cordon Bleu ha lanzado un curso online gratuito “Aprendamos a Leer Etiquetas” compuesto por cuatro módulos de 15 minutos donde diferentes nutricionistas brindarán pautas e información útil para el público. Puedes revisar el curso mediante su canal de YouTube: http://bit.ly/AprendamosaLeerEtiquetas