Samu desliza que sacaría a ‘La Academia’ de EEG por ‘chapes’ en horarios familiar

El comunicador Samuel Suárez deslizó la posibilidad de que saquen del aire al programa de Esto es Guerra, ‘La Academia’ pues se habría mostrado imágenes fuertes para el horario familiar.

¿No va más? Después del aparatoso accidente de Elías Montalvo en Esto es Guerra al parecer la continuidad de ‘La Academia’ sería incierto así lo dio a entender Samu Suárez en su página de ‘Instarándula’.

Después de que este segmento del programa reality saliera al aire y saliera a la luz las provocativas escenas entre Luciana y Patricio quienes juran ser solo amigos, al parecer no habría sido de agrado de todo el mundo.

“Dicen por ahí que ¿Ya no habría más Academia? ¿Será verdad eso?, bueno, ojalá que no porque no creo que hayan llamado a una María Pía, a una Milett, para que no haya más grabaciones de La Academia”, sostuvo.

La verdad del asunto

Según señaló en su portal de farándula, a los directivos de Esto es Guerra no les habría parecido los besos tan intensos que se emitieron en el primer capítulo y que esa sería la razón por la que la serie ya no seguiría.

“No les habría gustado mucho el primer capítulo donde hubo escenas de besos en horario familiar, escenas que eran muy fuertes comparadas algunas hasta con Élite y que han dicho eso ya no van más. ¿Será verdad? ¿Qué pasará con la academia? ¿Seguirán las grabaciones? ¿Se congelarán? ¿Milett tuvo su debut y despedida?”, remarcó Samuel.

Aun no se sabe si el segmento continuará al aire pero definitivamente ha sido ventana para que algunos ‘guerreritos’ puedan tener la oportunidad de ‘actuar’ y demostrar sus dotes en la pantalla chica.