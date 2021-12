“Se cree el centro del universo”: Samuel Suárez responde con todo a Rodrigo González

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, decidió responderle con todo desde su espacio a Rodrigo González, luego de que lo tildará de ‘copión’.

“Hoy día vamos a hablar este tema porque hay cositas que uno puede llegarse a creer en su cabeza y piensan que todos están al pendiente, que es el centro del universo, pero no, hoy día les voy a explicar con manzanitas”, dijo el popular ‘Samu’.

También puedes ver: Gianluca Lapadula está enamorado del Perú y revela las razones

“No sabía que Instarándula era una copia de Amor y fuego, yo voy a regrescar un poquito la memoria”, expresó entre risas.

“El señor Rodrigo hace su plataforma cuando sale de Latina en el 2019, si mal no recuerdo él sale de Latina en agosto del 2019 y un mes después hace su plataforma, entonces está bien, tenía su cuenta de Instagram, igual ya tenía un montón de seguidores, pero Instarándula está desde el 2018, exactamente desde agosto del 2018″.

También te puede interesar: Christian Cueva celebra sus ‘Bodas de Algodón’: “Eres y serás el amor de mi vida”

Asimismo, Samuel Suárez deseó lo mejor a Rodrigo González, pero advirtió que no copia su concepto: “Como se dieron cuenta el concepto de neón, luces y todo eso, nos acompaña desde antes que el señor decidiera hacer su plataforma, en la cual le ha ido muy bien, y lo felicito, que siga brillando porque tiene un montón de gente que lo quiere, pero Instarándula tenía tiempo haciendo este concepto con estos colores”.

“Ya sabe, señor, cualquier cosita me vuelve a decir, no hay problema, yo se lo aclaro, cualquier temita, cualquier duda. A veces uno se puede olvidar, la memoria se borra o se cree el centro del universo y piensa que todo el mundo está pendiente de él. No, no es así”, manifestó ‘Samu’.

Mira también: «Puede hacer lo que quiera con su vida», Flavia Laos entierra a ‘Pato’