¡Se le hizo! ‘Alito’ ya convive con Said Palao: “No peleamos por nada”

¡Qué viva el amor! Así es… ‘Alito’ Baigorria está más que enamorada, la gringa por fin convive con su amado chico reality y parece que se llevan muy bien. Parece que la segunda cuarentena en nuestro país, empujó a la parejita a vivir juntos.

‘Alito’ no esconde su felicidad

“Estamos pasando la cuarentena juntos. Nos turnamos, un día cocina él y otro día yo. Ahora estamos haciendo dieta y comenzando a entrenar porque la verdad que nos hemos tirado dos meses al abandono, comiendo pizza, hamburguesa, sin entrenar y me está pasando un poco la factura”, contó la popular empresaria.

Las declaraciones de la ‘Gringa de Gamarra’ fueron sorpresivas pues pocos sabían que ya vivía junto a su amado.

“Pasar la cuarentena juntos es un tipo de convivencia y eso es difícil, porque quizá uno es más desordenado que el otro, pero la verdad que nosotros nos llevamos tan bien que no peleamos por nada”, agregó ‘Alito’.

Pequeños problemitas

Pese a lo bien que se llevan y el amor que destilan, Alejandra confesó que han tenido algunas peleas en broma porque Said Palao es cariñoso y ella es fría.

“Aunque no crean, soy bastante fría, a veces me gusta estar sola o no tan pegada (a su pareja) en la cama, pero a él sí le gusta estar abrazado. Él me dice que soy una ermitaña y yo le digo que sí. Tipo así es una de nuestras peleas, pero de broma”, contó enamoradísima.

