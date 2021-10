Secuestran y hacen llorar a trabajadoras de minimarket

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Como ya es casi una mala costumbre, delincuentes armados secuestraron y amenazaron de muerte a las trabajadoras de un minimarket familiar en Los Olivos para robar las ganancias del día. Con la ayuda de un dron, agentes de la División Policial Norte 1 en un espectacular operativo atraparon a dos de los facinerosos y rescataron a las víctimas que no dejaban de llorar, tras la pesadilla que vivieron.

La mañana del viernes los integrantes de ‘Los Gatilleros de Pro’, llegaron hasta la cuadra 74 de la avenida Próceres de Huandoy con la única intención de hacer daño a personas inocentes.

Mira además: DJ detenido por asalto a trabajadores de Enel

Con arma en mano, los facinerosos Juan Carlos Satalay (32) y Kid Breysson Céspedes Quevedo, encañonan a las tres trabajadoras del market ‘San Francisco’.

“Nos insultaron y apuntaron con su pistola. Dijeron que nos iban a matar si no les dábamos el dinero de la caja. Si la Policía no hubiera llegado, no sé qué nos habría pasado”, expresó una de las mujeres.

Los agentes al mando del coronel Max García Esquivel junto al dron que ya los caracteriza ingresaron con todo al establecimiento y redujeron en el piso a Satalay y Céspedes. Aliviadas por la presencia de la Policía, las empleadas se abrazaron y rompieron en llanto.

“Debo felicitar al equipo de inteligencia operativa por frustrar este asalto agravado. Se trata de peligrosos hampones, uno incluso con requisitoria judicial por el delito Contra el Patrimonio”, expresó el jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Luis Angulo.

Entérate de más: Policía se mata tras estrellarse con moderna camioneta

Preliminarmente se sabe que los hampones llegaron con un auto negro. Su cómplice al ver a los policías huyó a toda prisa por la avenida principal. Los ‘gatilleros’ quedaron a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

el dato

Los vecinos de la zona aplaudieron el operativo. “¡Bien hecho Policía, esos hampones ya no deben volver a la calle!”, expresaron.

Entérate de más: Bono: Llegó octubre, el mes de pagos