‘Señito’ luce emocionada previas al estreno de ‘Reinas del show 2’

¡Muy feliz! Gisela Valcárcel luce más optimista que nunca a través de su historias de Instagram y comparte un mensaje de reflexión a fans.

La conductora irradia felicidad previas al estreno de su programa de baile así lo dejó ver en su cuenta de Instagram cantando la canción ‘Suave voz’ del artista Alex Campos, compartiendo un mensaje motivacional.

“Que nada les duela, vamos con ganas hoy, hermoso sábado”, decía en el clip con un mensaje de reflexión: “¡Que hoy nadie ni nada te haga daño! Solo lo bueno para cada uno”.

“EN ESTA TIERRA, PASA DE TODO”

La conductora Gisela Valcárcel habló largo y extenso con ‘América Hoy’ sobre sus impresiones de Reinas del show y deslizó que podría ingresar Sheyla Rojas al programa reality.

En la última edición de dicho programa de espectáculos, la ‘Señito’ manifestó que ya hay participantes confirmados para la segunda temporada del concurso y jugó a dar pistas.

El nombre que saltó enseguida fue el de Sheyla Rojas, y la ‘Señito’, fiel a su estilo dejó en intriga a los televidentes. “¿Qué persona puede regalar algo y luego dice ‘Dámelo’? Le dieron el anillo y se lo quitaron. Si yo te estoy regalando algo, y luego como va a suceder, se lo quita. No, si uno decentemente quiere, se devuelve”.

“En esta tierra de todo pasa. A esta mujer le dice: Dame el anillo. A mí me dicen eso, y yo le decía: tú me vas pagando cuentas (…) No por eso deja de ser Reina”, dijo Gisela Valcárcel.

