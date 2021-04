Compartir Facebook

Como se sabe, luego de que Sheyla Rojas conversara con Antonio Pavón sobre su radicalización en México, poco o mucho se le ha visto a la rubia disfrutar de la exótica vida en la tierra del Chavo, por lo que esta vez no fue la excepción.

En una serie de historias de Instagram y videos compartidos a través de la aplicación, la exchica reality aparece gozando de lo lindo, mientras que, por su parte, Antonio Pavón aprovechó sus redes para subir unas tiernas fotos junto a su hijo.

“Ella ya es mexicana”, se escucha decir a la empresaria mexicana Paola Salcedo, quien invitó a Shey Shey a la fiesta por el primer año de su bebé.

Por otro lado, Pavón posó de lo lindo junto a ‘Antoñito’ quien disfruta de su familia paterna en España.

CONFÍA MÁS EN DIOS QUE NUNCA

La polémica rubia decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram con un reflexivo mensaje que ha dejado pensativo a más de uno.

De acuerdo al mensaje compartido en dicha red social, la exconductora de televisión alega que la felicidad es vivir el presente y no depender de nadie.

“Para mí la felicidad es vivir en el presente teniendo la habilidad de resiliencia en tu vida. Hay circunstancias, situaciones y condiciones de la vida que traen consigo un gran aprendizaje y cosas que dentro de todo no sabemos cómo manejarlas, pero siempre he dicho, no hay días buenos ni malos, solo días que enseñan más que otros”, comienza la descripción de su fotografía.

“Que este camino llamado vida te ayude a crecer y todos los errores para aprender. Los cambios forman parte de la vida y los procesos también”, agregó.

