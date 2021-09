Shirley Cherres demuestra que es ‘chancona’ en sus estudios de Gestión Pública: “Querer es poder”

Compartir Facebook

¡Luce sus 20! La exbailarina muestra cómo le va en su carrera de Gestión Pública a través de su cuenta de Twitter, mostró sus altas notas.

La ex porrista asegura que nunca es tarde para estudiar, ya que ella sigue en busca de cumplir sus sueños e indicó que estudia Gestión Pública: “Cómo muchos saben que estoy estudiando Gestión Pública, hoy me tocó dar mi examen y lo comparto porque estoy muy feliz, obtuve 20, siempre me ha gustado estudiar y más aún en Pandemia, la verdad que querer es poder”, aseveró.

Asegura que no parará hasta alcanzar su objetivo: “Sigo cumpliendo más sueños Gracias a Dios”, concluyó con una foto donde muestra que es muy ‘chancona’ en su curso.

SU AMOR A LAPADULA

A propósito de la previa del encuentro Perú vs Colombia, la ex porrista Shirley Cherrres habló de los futbolistas peruanos y se declaró fan del ‘Bambino’.

La ex porrista Shirley Cherres brindó una entrevista para un medio local y habló sobre los seleccionados peruanos. La hincha del ‘Sport Boys’ aprovechó para confesar que le encanta ver a Gianluca Lapadula sudando la camiseta en la cancha.

Al igual que muchos hinchas de la selección, Lapadula también se ha ganado el corazón de Shirley. Y es que el ‘Bambino’ ha sabido ganarse el cariño de todos los peruanos.

Shirley dijo que tiene mucha esperanza de que Perú puede ganarle a los cafeteros. Además dijo que le encanta ver jugar a ‘Lapagol’.

“Tengo mucha fe en que Perú obtendrá una victoria, vamos a ganarle a Colombia. Yo puedo destacar la garra de Gianluca Lapadula. Me encanta verlo jugar”, confesó Shirley.

La ex porrista resaltó que hacía falta que un jugador como él, llegue a la selección. Y expresó lo que muchos peruanos sienten, que Lapadula defiende con uñas y dientes a la ‘Blanquirroja’.

“Es un gran ejemplo para todos los jóvenes y hacía falta un nuevo futbolista, con una mentalidad diferente y que le pone garra, corazón, alma y suda la camiseta los noventa minutos. Sin duda, que se ha ganado el corazón de todos”, expresó Shirley.

