Tepha Loza revela haber sido infiel una vez: «Me arrepentí»

A través de sus historias de Instagram, Spheffany Loza se sinceró con sus seguidores y no solo reveló haber sido infiel una vez, sino que calificó de ‘asqueroso’ el acto que cometió. Señaló que terminó arrepentida de lo que hizo.

«Cómo dije es imperdonable. Yo lo cometí una vez en mi vida y luego me arrepentí, pero es lo más asqueroso y repugnante que le puedes hacer a la persona que dices amar», escribió.

Por otro lado, no dudó en aconsejar a sus fans que «Cuando ames, ama de verdad, ama de corazón, no tengas miedo de entregarlo todo, no dejes de ser alguien que eres por complacer a la otra persona».

CONGELARÁ SUS ÓVULOS

Spheffany Loza se mostró decidida este 2021 y es que, a pesar de que terminó su larga relación con el chileno Pancho Rodríguez, a sus 28 años ha optado por congelar sus óvulos por si no encuentra un hombre para tener una familia y evitar ‘que se le vaya el tren’.

“Casarme sí, pero más adelante. Formar una familia es algo que anhelo mucho, pero aún no se puede dar, así que hay que esperar”, indicó al respecto.

“Sí (tengo) prisa por formar una familia, si no aparece el indicado haré lo que hizo ‘Ale’ Baigorria (congelar sus óvulos) y tendré a mi hijo sola”, señaló. “Todo el mundo me dice estás joven, pero en cualquier momento se me pasa el tren y me muero”.

