Tepha Loza se reconcilia con su hermana Melissa: “Sé que yo te lastimé, perdóname”

Un conmovedor momento se vivió en ‘Esto es Guerra’ mientras los participantes y conductores del programa conversaban con Elías Montalvo. Esto, luego del terrible accidente que sufrió en la edición pasada y afortunadamente solo padece de una contusión en el pie; pudo ocurrir una tragedia.

Era el turno de Tepha Loza, y tras mostrarle muestras de cariño al popular ‘Gato’ (Elías Montalvo), decidió tomarse un tiempo para referirse a Melissa Loza, su hermana, de quien se distanció hace bastante tiempo.

“Decirte desde lo más fondo de mi corazón, desde lo más profundo que te amo con toda mi vida, que he esperado hace mucho tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad. No sabía cómo acercarme a ti. Creo que la vida me puso acá de nuevo acá por algo”.

Lágrimas caían, no solo de parte de Tepha, sino también de Melissa, quien emocionada solo decía ‘sí’ con la cabeza y no pasó mucho tiempo para que se acercara a darle un caluroso abrazo.

“Tengo muchas cosas que decirte, que te las voy a decir detrás de cámara porque acá no se trata de jugar con el morbo de esta situación. Creo que en lo personal, de corazón te lo digo, porque mi papá está en el cielo, que me perdones. Sé que yo te lastimé. Eres una grande, siempre te he admirado”.

Finalmente, emocionada dijo que ya no puede esperar más tiempo para tener en brazos a su sobrinita. “Creo que te mereces un perdón si yo te lastimé en algún momento. Tengo dos sobrinas hermosas, una que me muero por tenerla en mis brazos”.

