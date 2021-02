Tigresa del Oriente: “Los artistas nos sentimos abandonados por el Gobierno”

Compartir Facebook

La cantante y mediática, Judith Bustos, más conocida como “La Tigresa del Oriente” pidió al Gobierno que se acuerden de todos los artistas, ya que se sienten abandonados al no tener como trabajar para subsistir durante la pandemia de la COVID-19.

En una entrevista, la “reina de YouTube” mencionó que, debido al cierres de las discotecas, no tienen presentaciones y les es difícil ganar dinero, por lo que espera una medida del Ejecutivo a favor de ellos.

“Todos los artistas estamos y nos sentimos abandonados por el gobierno. Como artista y como persona, le pido al Gobierno que se acuerde de los artistas, que no tenemos ingresos económicos. El trabajo para nosotros era el fin de semana, pero ahora no se puede, no hay reuniones sociales, no hay discotecas, no hay nada, entonces estamos mal”, señaló la Tigresa del Oriente.

Además, siente que el Gobierno no tiene planes para ellos porque los consideran al final de la lista por lo que está pensando abrir su peluquería para ganar algo de dinero y continuar afrontando la pandemia.

“Yo me considero como la última rueda del coche, quizá también mis compañeros. Todos los días se come, todos los días se necesita un sencillo en el bolsillo. Ese es el motivo por el cual voy a intentar abrir mi peluquería y generar unos soles”, finalizó la Tigresa.

