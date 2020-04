Tilsa se manda contra ‘Urraca’ y ‘Peluchín’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de las burlas y duras críticas que recibió por parte de Magaly Medina y Rodrigo González por mostrarse llorando en un video en redes sociales mientras pedía a la población acatar la cuarentena, Tilsa Lozano salió al frente y respondió a los conductores de televisión.

“Hay gente que usa sus redes o programas de televisión para insultar, para atacar, todo bien con que lo hagan, pero ahorita no es el momento. Hablar mal de las personas no aporta, burlarte de alguien no aporta, o rajar de alguien no aporta, y nosotros como figuras públicas debemos usar nuestras redes sociales para bien. Si no cambiamos hoy con lo que estamos viviendo, cuándo. Ya después de esto sigues siendo el mismo, ya eso dice mucho de tu esencia”, indicó Tilsa en el programa ‘Estás en todas’.

De otro lado, Tilsa confesó que al término de la cuarentena su prioridad es reencontrar a sus hijos con Miguel Hidalgo. “Lo primero que voy hacer es que mis hijos vean a su papi, él los extraña mucho y gracias a Dios hacen video llamadas todos los días”, indicó la ex modelo quien con lágrimas en los ojos le envió un emotivo mensaje a su madre que se encuentra en los Estados Unidos.

“Decirle que la quiero mucho y que ya vamos a estar juntas pronto, hay que rezar y agradecer por lo que tenemos”, finalizó ‘Tili’.