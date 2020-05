Todo listo para inscribirse para el bono universal

Compartir Facebook

Ya quedan pocas horas para que esté lista la plataforma digital para que te inscribas, en caso no hayas sido considerado en los primeros subsidios, y logres obtener 760 soles que otorga el bono familiar universal. El presidente Martín Vizcarra, dijo en la víspera que la plataforma digital debe estar lista el lunes si no hay contratiempos. La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena, reiteró enn l víspera que las personas cuyas familias no fueron tomadas en cuenta en los bonos ‘Yo me quedo en casa’, independiente o rural, podrán registrarse para ser incluidos en el padrón de ciudadanos con necesidades económicas.

“Esa inscripción va a tener el valor de declaración jurada. Se tiene que brindar información veraz, caso contrario podrán ser denunciadas penalmente”, señaló.

Por ese motivo, reiteró que los aspirantes a beneficiarios deberán llenar en esa base de datos su nombre, número de DNI e información de su hogar. Es mejor tener todo a la mano para no

cometer errores a la hora de justificar su situación de vulnerabilidad.

Vale recordar que se beneficiarán con el subsidio todas las familias cuyos integrantes no estén en planilla estatal o privada, es decir, que no se encuentren generando ingresos durante el estado de emergencia nacional.

EL DATO

El bono familiar universal, según el Midis, apoyará a alrededor del 75% de familias a nivel nacional.

MINISTRA DE ECONOMÍA ALISTA NUEVAS MEDIDAS PARA ALIVIAR PAGOS

Bancos abrirán cuentas automáticas para cobrar bono

El Gobierno evalúa una serie de medidas para facilitar el pago de los bonos y cobros de las AFP en las entidades bancarias, de manera que impida la aglomeración de personas en las agencias, y así disminuir el riesgo de contagio del coronavirus, señaló la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Dijo que estos cambios estarán contenidos en un proyecto de ley que se presentará al Congreso, tras la nueva ampliación de la cuarentena hasta el 24 de mayo. “Queremos ser mucho más agresivos en los focos infecciosos: mercados, transporte público y bancos”, afirmó. Adelantó que uno de las modificaciones que se propone es que los bancos puedan abrir automáticamente cuentas bancarias, para que se hagan los depósitos de los bonos. “Porque ahora una persona tiene que ir, abrir su propia cuenta, firmar. Quisiéramos tener un mecanismo muy expeditivo, donde las entidades financieras puedan abrir automáticamente cuentas para que se hagan los depósitos”, señaló. Además, comentó que en el tema de los canales digitales ya se ha hecho un gran avance con el pago del Bono Independiente en el Banco de la Nación.

PARA LOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, TURÍSTICO Y MOVILIDAD ESCOLAR

Ya viene subsidio para los choferes

Los conductores de transporte público, movilidades escolares y transporte turístico también accederán al bono familiar universal para compensar la paralización de sus labores durante la cuarentena, informó María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha consolidado un bono que se dirigirá a dicho sector social, donde más del 90% de empresas no ha recibido ninguna subvención, a diferencia del Metropolitano, los Corredores Complementarios o el Metro de Lima (tren eléctrico).

Asimismo, dijo que se está cerrando el marco normativo para que se permita a las movilidades escolares y turísticas, en coordinación con sus respectivas municipalidades, brindar el servicio de transporte de trabajadores mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19.