Tomás Angulo se confiesa: “He recibido comentarios que mi voz es penetrante y sensual”

El especialista reveló para el programa de la ‘Urraca’ que hubo gente que se ‘intimida’ por la tonalidad de su voz y su manera de hablar.

En el último programa de Magaly Medina el doctor se pronunció sobre la denuncia que casi interpone a la cumbiambera y aclaró que nunca se propasó com alguna paciente: “Yo tengo derecho a hacer stand up comedy, a ser un profesional destacado, tengo derecho de ir a un programa noticioso, de farándula, yo puedo moverme por donde yo quiera, porque tengo maneras de llegar al público, ¿por qué crees que he durado 19 años en televisión?”, comentó.

Además señaló que hubo comentarios hacia su persona que indicaron que su voz era muy intimidante: “Inclusive he recibido comentarios ‘lo que pasa doctor es que su voz es muy penetrante, yo no iría a su consulta porque su voz es muy sensual’ entonces qué cosa somos los terapeutas, yo ofrezco un espacio de seguridad y acompañamiento”, finalizó.

“QUÉ FEOS GUSTOS”

Hasta la fecha, la popular ‘Urraca’ no se había pronunciado al respecto; sin embargo, esta vez al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, se sentaron a conversar largo y extenso de detalles inéditos de su matrimonio. En el mismo programa, Magaly fue consultada sobre la cumbiambera.

“Hablan de él no de mí, por qué yo me tendría que arañar eso es de él, lo único que yo le diría que feos gustos”, dijo Magaly Medina

“Sé que no hubo infidelidad”

Magaly Medina y Alfredo Zambrano brindaron una entrevista para un medio local, para dejar atrás los rumores acerca de su relación. Y es que Giuliana Rengifo reveló hace poco que tuvo una relación con Alfredo Zambrano cuando este estuvo separado de la ‘urraca’.

Pero la ‘urraca’ puso paños fríos y le restó importancia a la situación al expresar que no le interesa lo que pudo hacer Alfredo cuando ellos no estuvieron juntos. Magaly incluso expresó que ambos son muy felices juntos y tienen una relación además de amorosa, de mejores amigos.

