Tongo se defiende por hacer ‘privaditos’: “Necesito dinero para comprar mis medicinas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Por necesidad! El cantante José Abelardo Gutiérrez más conocido como Tongo se defendió por haber realizado un “privadito”, a pesar de continuar en pandemia y ser considerada una persona de riesgo.

En una entrevista, el artista aclaró que, si aceptó ese contrato de trabajo, es porque necesita dinero para comprar medicinas y comidas para su familia, ya que la COVID-19 lo ha golpeado fuerte.

También te puede interesar: Jossmery aconseja a Paula no volver con Fabio: “Si va a cambiar, que sea por alguien mejor”

“Me sentí obligado a aceptar ese contrato porque necesito dinero para comprar mis medicinas y también mis alimentos. Todos saben que soy un hombre enfermo y como todos los artistas, estoy demasiado afectado por esta crisis económica. ¿De dónde voy a sacar plata si yo vivo de la música?”, mencionó Tongo.

Asimismo, el cantante de cumbia recalcó que no es el primer cantante que realiza “privaditos”, pues toda la industria musical está atravesando por un mal momento que obliga a aceptar estas presentaciones.

“Tampoco soy el único, lo hacen Chacalón Jr., Toño Centella, Los Claveles de la cumbia y otros. No lo hacen porque les da la gana, sino por necesidad, tienen que mantener a sus familias. Te repito no tenemos dinero, por eso nos vemos obligados a buscarnos la vida. Me dio mucho gusto reencontrarme con mis fans”, indicó Tongo.

También te puede interesar: Andrea más que enamorada de Sebastián: “Contigo el resto del camino”