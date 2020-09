Toño Centella lanza tremeda directa a su ex Johana Rodríguez

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Toño Centella más firme que nunca, pese a sus males de amor, el popular cantante afirma que «Los partidores terminan mal«. Y esto en su basta experiencia, no sería una amenza, sino una afirmación.

MIRA TAMBIÉN: Cusco: Logran controlar incendio forestal en Machu Picchu

El cantante afirma que él se debe a la calle y sus seguidores, que son jóvenes y adultos. Según Toño, son estos seguidores quienes también le han dado la espalda a ‘Zaperokito’ por no respetar los códigos.

En una entrevista a un diario local, Toño cuenta que Johana tenía un palacio y carro con él, y ahora vive en un cuarto en Los Barracones.

MIRA TAMBIÉN: Ventilador mecánico explota cuando se iba a conectar a paciente

TOÑO HABRÍA DEJADO A SU FAMILIA POR IRSE CON JOHANA

Durante la entrevista, el cantante dijo. «Mira, yo estuve desde hace 12 años con Johana, que aún es mi esposa. Pero antes de ella tuve una pareja, que es la mamá de mi hijo».

«Vivíamos en la misma casa, pero no nos entendíamos. Después de un año, cuando ya no tenía nada, empecé una relación con Johana. Mucha gente confunde eso y dice que es karma», dejando en claro que son situaciones distintas.

Durante la entrevista el cantante fue bastante directo y le envió este mensaje a su ex pareja.

«Se pueden perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no, hermano. Muchos me dicen que ella va a volver, se va a dar cuenta. Pero no, yo quiero vivir tranquilo», dejando en claro que ya pasó este capítulo de su vida.

SE SACÓ EL TATUAJE

Toño después de notar la infidelidad de su pareja, fue a un salón de tatuajes a retirarse el tatuaje que se hizo a nombre de su ex pareja. Toño Centella tenía tatuado el nombre de su esposa en el brazo derecho; sin embargo, tras una larga jornada, el tatuador pudo reemplazar el ‘Johana’ por un ‘Centella’ rodeado de varias estrellas.

«Hoy tocó salvarle el brazo al gordito cariñoso que pronto será ‘tu falquito cariñoso'», se puede leer en la publicación de Instagram del salón.

LA INFIDELIDAD

Como se recuerda, fue el mismo Toño quien se encargó de sacar a la luz todas las pruebas de la infidelidad. «

«Se veían por una aplicación que se llama Zoom. Eran las dos de la mañana del primero de junio y le dice ‘amor”, contó Toño Centella frente a las cámaras de la popular «Urraca».

Vio la oportunidad y no dudo en obtener el celular de su ex pareja, ahí pudo encontrar todas las llamadas que habría realizado su amada Johana al celular del popular ‘Zaperokito’.

“Es el número de Marvin”, aseguró durante el reportaje y agregó que tenía agendado al joven intérprete con el apelativo de ‘bebé‘.