Tula aconseja a Azul no dejar que su novio se junte con Nicola, a quien lo llamó ‘desgraciado’

La conductora de espectáculos Tula Rodríguez sorprendió en la última emisión de ‘En boca de todos’ lanzándole tremenda advertencia a Azul, la nueva integrante de ‘Esto es guerra’.

Resulta que la conductora le aconsejó a la argentina no dejar que su novio Matías Ochoa se junte con Nicola Porcella. “Qué cólera me dan los chicos solteros, Azul, no dejes salir a tu novio con este desgraciado”, dijo Tula Rodríguez.

Por su parte, su dupla en la conducción, Maju Mantila, le dio la razón a su compañera y dijo: “Qué bueno que no salió”.

Nuevo jale de EEG, Matías Ochoa, tendría denuncia por chantaje sexual

El argentino recién llegado a Perú como refuerzo para competir ante Puerto Rico, enfrentaría una denuncia por chantaje sexual.

‘Esto es Guerra’, presentó a los dos refuerzos que llegarían al programa para el enfrentamiento con EEG Puerto Rico. Ellos fueron Matías Ochoa y Azul Grantón, una pareja que representa a ‘Guerreros México 2021’.

Sin embargo, a horas de su llegada se reveló que el joven, Matías Ochoa, tiene una denuncia en su país natal, Argentina. Esta denuncia sería por chantaje sexual y habría tenido lugar durante la adolescencia del joven.

Matías era ‘youtuber’ y logró tener un cargo importante dentro del Estado argentino. Pero todo se vio ensombrecido cuando lo involucraron en un caso de chantaje sexual que habría cometido contra su pareja en ese momento.

El joven argentino figuró en un clip junto a la novia desnuda, a pesar de la negativa de ella por aparecer en el video. Matías recibió cargos por el hecho, pero aun así distribuyó y difundió las imágenes de índole sexual.

El argentino no habría recibido ningún tipo de sanción o pena por el hecho. Luego del escándalo, Matías salió de su país y estuvo en Guatemala, hace poco México y ahora acaba de llegar al Perú.

