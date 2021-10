Tula echa a Gino Assereto: “Si quieres actuar conmigo, metete a un taller y chapamos”

Compartir Facebook

La conductora dejó mal al ex chico reality al chotearlo en vivo y aseguró que primero debe estudiar actuación para hacer una escena de besos.

Luego de actuar con Mario Hart y Mario Irivarren, la popular ‘peludita’ choteó al ‘Tiburón’ y le indicó que debe estudiar actuación para hacer una digna escena.

“Además si somos honestos, ahí no se dio un beso. Ahí fue una cosa natural que salió de manera espontáneas, así que Gino, si quieres actuar conmigo, metete a un taller y chapamos”, aseguró.

GINO ASSERETO REVELA QUE PIDIÓ MATRIMONIO A JAZMÍN PINEDO

El ex chico reality confesó que le pidió la mano a su ex pareja hace seis años y que asume su culpa al no cumplir con su palabra.

Tras las declaraciones de Jazmín Pinedo sobre que Gino la ‘estafó’ con el matrimonio, el modelo se pronunció en el programa “En Boca de Todos”.

El ‘tiburón’ aseguró que sí le pidió matrimonio hace seis años, pero que no cumplió con su palabra en casarse con la popular ‘Chinita’, por lo que hizo ‘mea culpa’.

“Eso es lo que ella piensa, opina, yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto. Yo cometí un error. Sí te pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento, pero si algo que yo cometí fue un error, quizá de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones, pero si es algo que lo he pensado”, comentó.

El ex chico reality pidió disculpas a su ex pareja por no cumplir con su palabra: “Eso fue hace seis años. Ella no es culpable de nada. Yo igual si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, concluyó

