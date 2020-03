Urresti defiende a capitán pegalón

El congresista Daniel Urresti, de la agrupación Podemos Perú, defendió a través de las redes sociales al militar identificado como Christian Cueva, quien le propinó tres cachetadas a un joven que no respetó el aislamiento social. “Al capitán deben sancionarlo, no darle de baja. Quién sabe si esas cachetadas hagan reflexionar a tanto malandrín que no entiende que estamos en guerra contra una pandemia y permita salvar cientos de vidas. El congresista consideró que el comunicado de la institución “baja la moral de las personas que están arriesgando su salud por hacer cumplir la ley, por aplicar rigor y fuerza ante gente que no entiende el estado de emergencia”, señaló.