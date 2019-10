Vania Bludau y Karla Tarazona se burlan de miembro viril de cumbiambero

No tuvieron piedad y lo destruyeron en una. Vania Bludau y Karla Tarazona unieron fuerzas y tomaron venganza contra su ex Christian Domínguez, burlándose del miembro viril del cumbiambero en ‘El valor de la verdad’ y lo comparan con un olluco. En uno de los avances del espacio de Latina, se puede apreciar a la ex chica reality colocándole una puntuación al ‘rendimiento’ de sus exparejas.

“Domínguez… ay, no pasaba el examen, en ocho se quedaba”, se escucha decir a la modelo y luego interrumpe Karla Tarazona. “Espérate un ratito. Lo que tienes que aclarar con el olluquito, es que hay olluquito en chacra natural y hay olluquito que es pichicateado para que pueda crecer más”, causando la risa de Beto Ortiz.

¿VANIA CHAPÓ CON PAOLO?

Las confesiones de Vaina causarán revuelo en el sillón rojo pues al parecer tuvo cierta cercanía con Paolo Guerrero mientras mantenía una relación con la brasilera Thaísa leal. A través de su cuenta de Instagram, Karla compartió otro video donde le preguntan: “¿Te afanaba Paolo Guerrero?” y Bludau respondió: “Fue un chape inocente, fue un verdadero chape”.

CHABELITA DEJA SIN CARROS A ‘OLLUQUITO’

A pesar que Christian aseguró que las cuatro camionetas que tiene a su nombre Isabel Acevedo son de él porque ninguna propiedad puede figurar como suya porque aún sigue casado, ahora la bailarina le puso la soga al cuello pues reveló que ella se quedará con los vehículos.

“Estoy tranquila, chicos, estoy tranquila, de verdad. ¿Con quién se quedará Hércules (su perro)? Yo siempre lo he cuidado, se queda conmigo. ¿Y los carros? También soy míos”, dijo la Chabelita a las cámaras de Magaly Medina.

Según la SUNARP, las camionetas aparecen a nombre de Isabel Acevedo los vehículos: BMW X6, un Mercedes Benz ML 350, una Kia Sorento y una Kia Sportage, las cuales las habría comprado el cantante a nombre de su expareja, quien no estaría dispuesta a devolverle los vehículos.