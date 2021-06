Vasco Madueño le canta sus verdades a Guillermo Dávila: “No confío en ti”

Compartir Facebook

Con tan solo 19 años de edad, Vasco Madueño utilizó sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a Guillermo Dávila, quien hace unos días atrás le pidió disculpas a través de un comunicado de prensa por no haber cumplido con su deber de padre. Vasco confesó que para él, la propuesta del examen de ADN del venezolano no sería genuina ya que habría venido al Perú solo por su contrato con “La Voz Perú” y no para visitarlo.

“Me mencionaste que dejaste tus muestras para una prueba ADN pero te olvidaste que un pequeño detalle (…) para este tipo de pruebas padre e hijo deben ir juntos para que se tomen las muestras simultáneamente. No se va por separado. Obviamente al darme cuenta de tu informalidad, tus antecedentes y ahora tus poderosas influencias televisivas reitero que no puedo confiar en ti”, cita su post.

“Él nunca me ha pedido perdón por nada en estos 19 años. Las disculpas se piden mirando a los ojos, cara a cara, y no en una nota de prensa. Hablemos de hombre a hombre”, agregó. Además, desmintió que el artista se haya comunicado con él en algunas oportunidades.

“Él solo se comunicó conmigo porque tenía una serie de conciertos en el teatro del hotel María Angola”, acotó.