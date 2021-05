Vizcarra reaparece y cuadra rico a candidatos

Compartir Facebook

Reaparece para echar más leña al fuego. A poco menos de un mes de la segunda vuelta electoral, el exmandatario Martín Vizcarra encendió el escenario político para lanzar duras críticias en contra de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Pedro Castillo, de Perú Libre.

“Señora Keiko Fujimori, señor Pedro Castillo, convénzanos por qué tenemos que votar por ustedes, porque ya pasaron tres semanas de la primera vuelta y no hacen esfuerzos por convencernos”, sostuvo en tono desafiante.

Para Vizcarra, en las últimas semanas hemos sido testigos de los ataques entre los dos candidatos, que se convierte en un cuestionable comportamiento, en momentos en el que el país requiere soluciones viables para enfrentar el coronavirus y la reactivación económica.

SOLO SE INSULTAN

“Lo único que se han dedicado es a insultarse mutuamente. Uno, no voten porque él es malo; la otra, no voten porque él es peor. Esa no es la forma. Convénzanos con propuestas”, enfatizó tras indicar que, millones de peruanos que no votaron por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo, definirán su voto el mismo 6 de junio.

Vizcarra fue el candidato al Congreso con más alta votación y quedó fuera al ser inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público, sin embargo, dijo que estará orgulloso de ejercer la función de parlamentario, pues confía en que las medidas de amparo y cautelar que presentó, logrará revertir la decisión del Legislativo.

el dato

Fujimori y Castillo participaron de un primer debate en Chota, Cajamarca, el 1 de mayo, que se caracterizó por medidas populistas y puyazos. Aún están pendientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).