¿Ximena Hoyos aceptará pícara propuesta de su seguidor?

La dulce Ximena Hoyos siempre con una sonrisa, demostró que se lleva bien con sus seguidores. Esto después que uno de ellos le envió tremenda propuesta.

La modelo pasó por momentos difíciles en su vida, todo el Perú fue testigo cuando en su oportunidad ella vivía con temor a una enfermedad. Pero así como malos tiempos, ahora ella disfruta y vive su vida de la mejor manera.

La carismática influencer ve en sus redes un espacio de conexión con sus seguidores. Pero así como existen comentarios positivos, llenos de piropos y hasta coquetos, lamentablemente también existen comentarios hirientes y hasta dolorosos.

EL PICARO MENSAJE

«Bueno así como hay mensajes horribles, hay mensajes graciosos también como al muchacho que le urge casarse conmigo«, expresó Ximena Hoyos entre risas.

«¿Tiene novio? Me urge casarme contigo«, fue el mensaje que dejó a la modelo con una sonrisa en la cara. ¿Aceptará?

¿XIMENA NUTRICIONISTA?

Así como otros influencers, Ximena Hoyos informó a sus seguidores que ha decidido tomar cursos de ‘Coaching Nutricional’. Esto sería para brindar sus consejos mejor preparada y con mucha más propiedad.

Esta idea generó un revuelo en redes, pues varias personas estuvieron en contra e incluso la tildaron de negligente, ya que un curso no es lo mismo que una carrera.

“Yo ya no puedo contar me da pena que no podamos ser amigos redes sociales, yo solamente quería contarle, porque seguramente me iban a preguntar lo del curso, pero simplemente es un curso que me he metido para tener más conocimiento nada más, y porque me da la gana aprender nada más, no para quitarles trabajo a los profesionales, a nadie.”