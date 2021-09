Xoana arremete contra sus críticos: “No le hago mal a nadie y no es ilegal”

Compartir Facebook

Tras las fuertes críticas de Lourdes Sacín y Deysi Araujo, la modelo argentina salió a defenderse y menciona que no es un ejemplo.

La modelo argentina contó que se compró un departamento gracias al Onlyfans junto a su esposo Javier González, pero muchas figuras públicas salieron a criticarla.

Samuel Suárez conversó con la argentina para que responda ante las críticas y muy fiel a su estilo indicó que nunca pidió publicidad para sus videos, pues asegura que no se siente un modelo a seguir.

“Que lo compré honradamente pues sí, trabajando, pero que no deberían publicitarme.. yo tampoco ando pidiendo publicidad, yo no ando pidiéndole a nadie que haga lo que yo hago, que viva como yo vivo”, comentó.

Además indicó que ser actriz porno no es fácil: “Que sea buen dinero no significa que sea algo fácil, tuvimos que reconstruirnos y pasar todo un proceso para llegar a hacer estos videos. Para mí la moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejó de importar.. creo que nunca me importó”, comentó.

DESCARTA EMBARAZO

El hecho ocurrió cuando la estrella de Onlyfans publicó una fotografía con su perro. En ese instante, una seguidora de la ‘gaucha’ le comentó “tener un hijo está relacionado a que no te quedes sola”.

“El marido se va, los animales lamentablemente no son eternos y los padres cumplen su ciclo de vida, esto tomando en cuenta que los años pasan y si bien sigues muy guapa es como el fútbol (uno a pesar de ser joven 36 o 37 ya tiene que pensar en el retiro)”, escribió la usuaria.

Por su parte, Xoana González no se guardó nada y expresó su punto de vista sobre la maternidad: “Creo que es solo medio egoísta tener hijos para tener una compañía y no estar solos. Yo he estado un año y medio en soledad y amo por sobre manera mi soledad y mi libertad; por ejemplo de estar horas pintando en silencio… amo mi vida y trabajé mucho para que sea así”.

