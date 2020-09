¡Ya fuiste Foquita!

Compartir Facebook

Yahaira calentó las redes con foto en la cama. Sergio George le aplaude soltería y dice «el que no lo acepte, entonces no le aceptes»

En medio de los rumores de una ruptura amorosa con el futbolista Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia encendió las redes sociales al publicar en su Instagram una fotografía en la cama luciendo una sensual lencería.

“Y esto es solo el comienzo. Agárrense que regresé con todo. ¿Estás listo?”, se lee en el post de la cantante donde aparece acostada luciendo un hilo dental color rosado y brasier negro. Y aunque algunos piensan que todo se trataría de una estrategia de marketing para lanzar su regreso a la música, lo cierto es que su productor musical Sergio George se mandó con todo, al dejar un mensaje contundente donde daría nuevas pistas de la separación entre la ‘Yaha’ y la ‘Foquita’.

“Como siempre digo: cuando hay cambios no hay regreso a lo que era antes. El que no lo acepte, entonces no le aceptes y punto. Te quedarás atrás. U lala”, se lee en el comentario que escribió el puertorriqueño, dejando entrever que ‘Jefri’ no soporta que la salsera se despoje de algunas prendas para mostrar las carnes. A esto, se suma la respuesta que le hizo Yahaira a Sergio: “lo que se viene”. No hay duda que la popular Patrona’ está más desatada que nunca.