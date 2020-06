¿YA NO SOPORTA A SU PAREJA?

Compartir Facebook

Definitivamente, la pandemia está afectando nuestra salud, la economía, a la sociedad como la conocemos, nuestro bienestar emocional pero también a la relación de pareja. Es probable que a usted o a otras parejas que conoce les esté pasando que las discusiones, el no aguantar comentarios o actitudes al punto de sentir que se quiere salir huyendo se está volviendo habitual. Si es así, mejor lea esta nota antes de que sea tarde.

Y es que, al principio, el hecho de estar juntos las 24 horas parecía muy romántico, idílico, nuevo, algo así como unas vacaciones no planificadas , donde el tiempo para compartir era lo que sobraba, tiempo para todo, como cocinar juntos, conversar, hacer planes, bastante intimidad sexual, etc.

Pero, sin embargo, “lo que antes era tan anhelado como el tener más oportunidad para compartir, se volvió muy pronto en un hecho muy estresante y hasta aburrido”, dice la psicóloga y terapeuta Hilda Vattuone, directora de su propio consultorio psicológico y organizadora de talleres. Y es que el encierro ha empezado a sacar ese lado oscuro que todo ser humano tiene, mucho más si tenemos en cuenta factores como la edad de la pareja, el tiempo de convivencia, la rigidez mental ante los cambios, el haberse quedado sin trabajo, la situación emocional de cada uno al inicio de la pandemia, hijos con alguna discapacidad y un largo etcétera.

“Además, no es lo mismo decir parejas que recién inician su convivencia que las que tenían buen tiempo juntas o parejas que tienen hijos a las que no los tienen”, detalla Hilda. Ante ello aprovechando su experiencia, nos deja unas recomendaciones a tener en cuenta si estamos en este trance en el que parece que no soportamos al otro. Y si se le hace difícil, siempre está presente la chance de pedir ayuda profesional.

-Expresar clara y libremente los sentimientos. Es importante que la pareja se brinde espacios de comunicación asertiva en donde se expresen sus temores, molestias y dudas, siempre en un clima de respeto, calma y ánimo de escucha sin crítica ni prejuicio.

-El humor y creatividad como expresión de vitalidad. Y esto no significa querer minimizar la situación, sino buscar el lado menos dramático ante los nuevos tiempos, que rebaje el estrés y el desánimo que solo lleva a mermar nuestro estado anímico.

-Reinventarse como pareja. Buscar hacer cambios en la casa sin necesidad de gastar, buscar ambos apoyarse en nuevos proyectos de vida, ampliar los horizontes educativos especialmente ahora en donde la tecnología está a la vanguardia del día a día. Dialogar y compartir sobre sus avances.

-Tiempo personal. Es muy importante que cada miembro de la pareja mantenga sus propios ideales, sueños, metas y objetivos personales, pues ello alimentará la relación y contribuirá a enriquecer el bienestar propio de los integrantes de la pareja.

-Compartir tareas. Recordemos que los tiempos han cambiado y los roles en la pareja no están delimitados, ambos tienen la responsabilidad de ayudar con los quehaceres del hogar, mucho más si hay niños, tengamos en cuenta que ahora los chicos estudian a distancia y están dentro de casa. Evitemos cargar a un solo miembro de la pareja con toda la responsabilidad, pues esto a la corta o larga traerá discusiones y resentimientos en el núcleo familiar.

-Aceptación de los tiempos diferentes. Con un estado mental de flexibilidad al cambio, con expectativas razonables y actitud positiva ante la vida.

Por tanto, ¿Puede el confinamiento afectar negativamente a la pareja? La especialista nos dice que esto es afirmativo, sin embargo, esta afectación puede ser también positiva, pero todo depende de cómo lo percibamos, nosotros elegimos qué queremos ver, no olvidemos que tiempos de crisis son también tiempos de superación y el sufrimiento es opcional.

EL DATO

Puede consultar por Whatsapp a la Psicóloga Hilda Vattuone al 996126235.