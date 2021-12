Yahaira Plascencia tras perder en ‘El artista del año’: “Más que la copa, me llevo la experiencia”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La salsera quedó en segundo lugar en el concurso y expresó su tranquilidad por todo lo que ha aprendido en el ‘reality’ de canto y baile.

Yahaira Plascencia logró llegar hasta la final de ‘El artista del año’, entre críticas y aplausos a sus presentaciones. Ella obtuvo un gran segundo lugar luego de que el jurado la mantuvo en competencia con un comodín que la salvó de ser eliminada por César Vega.

Ella estuvo de la mano con Ruby Palomino a la espera de los resultados y se mostró muy nerviosa y ansiosa por poder escuchar de una vez el nombre de alguna de ellas. Cuando escuchó el nombre de Ruby, la felicitó por todo el esfuerzo y trabajo que hizo que gane el programa.

“Creo que Ruby también la ha luchado muchísimo, se lo merece, es una grande, en el Perú hay tanto talento y Ruby es una de ellas”, señaló.

Además, expresó que está agradecida por la gran experiencia que se lleva con su participación en el programa, pues eso la hace sentir ganadora. “Todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón y eso me llena, como lo dije, más que tener una copa es la experiencia que me estoy llevando, que el público vea una Yahaira distinta y se ha demostrado”, añadió.

Mire también: “El mejor en la historia de EEG y Combate”, le dijo Nicola a Pancho Rodríguez

Agradeció en redes sociales

Asimismo se pronunció en redes sociales y les agradeció a todos sus fans por el apoyo incondicional hacia su trabajo. “Un reto más para mi carrera musical. Me voy súper agradecida con todo lo aprendido en El Artista del Año, sin duda, fue uno de los años más difíciles en este largo camino, gracias a Gisela Valcárcel y a todo el equipo de profesionales que fueron partícipes de estas 6 semanas, en las cuales lo entregué todo de mí, mucho sacrificio y sobre todo, amor”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además: «Es como un regalo volver», dijo Magdyel Ugaz tras su retorno a AFHS