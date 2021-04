Yahaira Plasencia: Magaly y ‘Canchita’ Centeno también recrean escena de la maletera

Compartir Facebook

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para burlarse y junto a la humorista ‘Canchita’ Centeno recrearon la escena de la maletera.

Fue la propia Canchita Centeno quien personificó a Yahaira Plasencia y recibió duros comentarios de la ‘Urraca’.

“Ahora que me han botado de Esto es Guerra voy a rematar esta cartera. No me grabes, causa. Esto no hubiera pasado en Rusia. No me voy a quitar la mascarilla porque respeto los protocolos”, dijo ‘Canchita’ Centeno.

Por su parte, Magaly Medina se encargó de arremeter contra quien sería Yahaira Plasencia por incumplir los protocolos y medidas sanitarias.

“Eres una malcriada. Tú has incumplido todo. ¿Cuánto te ha costado esa casita? Me han dicho que 1,500 dólares. Todo para que termines en el mayor roche de la televisión peruana, en horario estelar y en todos los diarios, como una patética mujer escondida en la maletera de un auto. Esto solo le pasaba a unos maridos infieles”, dijo la conductora de televisión.

Magaly Medina arremete contra Yahaira: “Se escondió como una vil delincuente”

«Empecemos con el bochorno del año, el hecho más vergonzoso… La pupila de Sergio George, la que ahora es una chica reality, porque su internacionalización en la música se quedó en Rusia, ahora aparece en su camerino…”, dijo la ‘Urraca’ con la lengua afilada.

“En qué cabeza se le ocurrió, primero pregonar que respeta todos los protocolos, que ella respeta a la gente con COVID-19, y se le ocurre alquilar una casa de Cieneguilla pensando en que va a pasar ‘piola’ y que nadie se va a dar cuenta que está celebrando su cumpleaños”, agregó.

“Lo más patético para una mujer que se respeta, para una artista, para una figura mediática, una chica que forma parte de un programa que lo ven jóvenes y niños en horario estelar (…) En un estado penoso, patético, deplorable, metida en la maletera de un carro como vil delincuente, escondiéndose en un agujero como rata. Esta será una imagen que bien difícilmente podremos olvidar los peruanos”, continuó indignada.

