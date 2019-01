Evelyn Vela: “Critican por envidia”

La exbailarina Evelyn Vela utilizó su cuenta de Facebook para darles su ‘bendición’ a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, ya que considera que hacen una linda pareja. Sin embargo, los cibernautas tomaron a mal el comentario de la ‘Reina del sur’ y la calificaron de “traidora” por no apoyar a su examiga Melissa Klug.

“Acá el tema es Ivana y Jefferson, ¿qué tiene que ver Melissa acá? Yo pongo en mis redes lo que pienso y opino, al que no le guste, que no opine así de fácil. Ivana es mi amiga y amiga de mi hija, nosotras la queremos mucho. Ella siempre se ha portado súper con nosotras, no sé por qué la quieren dejar mal, será porque es joven y bella”, indicó Evelyn a Karibeña.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Melissa, quien dijo que “no avalaba” la amistad que tenía Ivana con su hija Samahara Lobatón, Evelyn respondió: “Eso son estupideces, mi hija es su amiguita de hace muchos años, desde el colegio. Ivana es linda y respetuosa, nadie se deja influenciar por nadie y mi hija es una menor de edad. Salen a comentar por envidia, si fuera el caso de ellas se quedarían calladas”.

La ‘Reina del sur’ dejó en claro que tiene un buen concepto de la chica reality y del pelotero. “Conozco a Jefferson y fue mi amigo, sé que la está tratando como la reina que es y ella está demasiado feliz y si ellos están disfrutando de su amor por qué tienen que jo… el resto”, aseveró.

Evelyn contó que le ha aconsejado a la ‘Princesita inca’ no dejarse llevar por los malos comentarios. “Ya le dije a Ivana siempre con la frente en alto porque si no se te cae la corona”, indicó.

Finalmente, la exbailarina pidió que los criticones en vez de juzgar la relación de la modelo con la ‘Foquita’ le deseen “bastante amor” para que se logre su romance. “Ivana es una de las pocas chicas bellas que tiene el Perú y no tiene operaciones en la cara”, sentenció. (J. Aspilcueta)