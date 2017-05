EXCLUSIVA | Leslie Shaw: “Mario fue malo conmigo”

Leslie Shaw contó que a diferencia de Korina Rivadeneira, ella no se hubiera casado con Mario Hart, pues el piloto no llena sus expectativas, pues lo considera ‘una mala persona’.

-¿Korina está en la cuerda floja con Migraciones, cuál es tu opinión al respecto?

No sabía que trabajaba de circense, yo no sé, la verdad he llegado recién ayer de viaje.

-¿No te da pena?

No es mi amiga.

-¿Crees que es el karma?

Yo hablo por mí, por las cosas que me suceden a mí. Si en algún momento me fue mal por rodearme con personas malas que me hicieron mucho daño, el día de hoy puedo ver, que el actuar bien, el seguir impulsando mi carrera pese a todo el mal rato que pude pasar con personas malas, me hizo bien porque estoy bien, es un consejo para mis fans que me preguntan cómo hice para salir de ese mal momento.

-¿Mario fue malo contigo?

En algún momento sí y todo el Perú lo vio, gracias a Dios el día de hoy no estoy rodeada más de gente mala y me va muy bien y espero seguir así.

-¿Tú cometerías una locura de amor de casarte tan rápido?

Por amor propio me daría mi lugar como mujer y me daría el tiempo que yo necesito para casarme. Casarme para mí no es ningún juego, es el compromiso que tú haces con la persona que amas y con quien vas a estar por el resto de tu vida, y obviamente tienes que conocer al ciento por ciento a la persona, al menos saber que esa persona no te va a fallar, yo quisiera casarme y tener muchos hijos y que ellos admiren a su padre.

-¿Hubieras aceptado casarte con Mario si te lo pedía en su momento?

Jamás, ni con él ni con nadie.

-¿Está en tus planes casarte?

Sí, claro que sí, pero como una persona que me llene al ciento por ciento, que llene todas mis expectativas al ciento por ciento.

-¿Mario nunca llenó tus expectativas?

No, para nada.

(V. Rondón)