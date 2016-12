Hijo de ‘Melcocha’ pide que dejen trabajar a su padre

Luego del accidente de tránsito que Pablo Villanueva vivió en el norte de nuestro país, el cómico llegó a Lima la ma­ñana de ayer para continuar con sus actividades agenda­das. Por su parte su hijo y mánager Pablo Villanueva pidió que no critiquen a su padre por continuar con sus shows, tras la muerte de un campesino.

“Hay mucha gente que no se da cuenta que el trabajo de mi padre es llevar alegría, humor. Si él no trabaja ¿cómo va ayudar a las familias afectadas en el accidente? Él tiene hoy (ayer) un show que dar por el día del hincha aliancista, el no quisiera ir porque no tiene ánimos, pero tiene que continuar trabajando. Así que por favor que el público entienda eso, que él tiene que seguir trabajando”, dijo el hijo de ‘Melcochita’.

De otro lado, el mánager dijo que su padre ha perdido peso y continúa sin poder conciliar el sueño. “Todo esto ha sido muy duro para él, ha perdido peso, no come, no duerme, pero la familia está unida para darle ánimos y seguir adelante”, acotó Villanue­va.

