Ivana flechó a ‘Foquita’ y Mario Irivarren ya fue

Tras ser vistos bailando en una discoteca del sur hace unas semanas, los rumores de una relación entre el popular futbolista de la selección nacional, Jefferson Farfán, e Ivana Yturbe se hacen más fuertes. Se viene especulando que la ‘Foquita’ pasaría Año Nuevo con la exintegrante de ‘Combate’ y que ya quiere oficializarla.

Cabe mencionar, que Ivana mientras se divertía con Farfán, su expareja Mario Irivarren estaba en el mismo local nocturno y eso no le importó a la exreina de belleza, pues ella solo tenía ojitos para el jugador.

“Sí (hubo buena química), parecía el cumpleaños de Ivana, estaba cargadísima. El negro es chévere, a los primos les gusta bailar, entonces es imposible no pasarla bien. Ivana es una de las chicas más lindas de la TV, entonces es casi imposible que no se fijen en ella”, contó el amigo de Farfán, Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’.

¿OTRA VEZ ATRASADO?

Recordemos que Mario e Ivana decidieron darse un tiempo en su relación después de varias idas y vueltas, aunque ninguno de los dos ha querido brindar mayores detalles del por qué de su alejamiento.

“Bueno, la verdad, no me gusta hablar mucho de mi vida privada, solo decirle que le deseo todo lo mejor a Ivana”, dijo la popular ‘Calavera coqueta’. Esta no es la primera vez que Irivarren es ‘serruchado’ por un pelotero, ya que cuando terminó con Alondra García Miró, la modelo rápidamente inició un romance con Paolo Guerrero y se fue a Brasil a vivir con el ‘Depredador’.

“HACEN BONITA PAREJA”

En las redes sociales han felicitado a Ivana por su supuesta relación con la ‘Foquita’, incluso Evelyn Vela le dio su ‘bendición’ a su examigo. “A mí no me consta que esté con Ivanita, pero si es así, muchas bendiciones. Ella es una bella chica, es mi amiga y la quiero mucho. Ella es una chica divina, a mí me encanta y él es un buen chico que comenzó de cero y se logró gracias a su esfuerzo. Y sé que él la tratará como una reina, ella merece ser feliz y que la respeten. Se les ve una linda pareja y si están juntos mis felicitaciones”, indicó la ‘Reina del sur’, agregando que le tiene “mucho cariño” a Jefferson pese a que ya no son amigos.