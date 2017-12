Katy Jara se emociona y deja un mensaje conmovedor a Paolo Guerrero

La cantante y conductora de televisión, Katy Jara, considera que el “mejor regalo de Navidad” es que Paolo Guerrero vaya al Mundial Rusia 2018, hasta considera dedicarle una canción a la blanquirroja. “A mí me encantaría cantar un tema para el mundial, hasta aquel que no es compositor se inspira con esta alegría tan grande que Dios no ha dado”, indicó emocionada.

La intérprete de ‘Déjenme sufrir’ considera que nuestra selección va a hacer un buen desempeño. “Yo veo un equipo joven liderado por Paolo, con el empuje de Jefferson Farfán, con Christrian Cueva que es liberteño por el cual nos sentimos muy orgullosos. Son un grupo de gente que tiene ganas de triunfar y llevar en alto el nombre del Perú, yo creo que nos va a ir muy bien”, apuntó.