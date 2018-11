Mónica Cabrejos aconsejó a Karla Tarazona que suelte a su ex y viva su vida de una vez

Luego que Karla Tarazona se molestara con Mónica Cabrejos por defender a Isabel Acevedo, la escritora de ‘Ni puta ni santa’ contó que también le han puesto los ‘cuernos’, pero ella decidió voltear la página. “Le dije: chau y éxitos”, dijo.

“Persigo que ha sido una experiencia dura (infidelidad) para cualquiera, sobre todo con alguien que tú consideras que es tu amiga, duele. Pero no puedes vivir dolida toda tu vida, es un tema de dignidad, qué haces molestando a uno que no quiere estar contigo”, indicó la morocha en ‘ATV Espectáculos’.

Mónica señaló que la mejor “venganza” que puede tener una persona engañada, es que el infiel nunca cambia, entonces le hará lo mismo a su nueva pareja. “Voy a darte tiempo para luego ver lo que le haces a la otra”, indicó.

Afirmó que no tiene nada contra Karla. “Le deseo lo mejor y desearía un día leer que decidió no volver hablar del tema de su ex. No es fácil superar una infidelidad, sin embargo, creo que la mejor forma es empezar a soltar, a todos nos han sido infieles (…) si tú terminas hoy y mañana quieres estar con alguien, eres libre. Eso de guardar luto me parece una sonsera, déjalo ir y que decida lo que quiera”, agregó.