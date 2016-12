Rocío Miranda: “En verano no uso brasier”

Hace unos días la modelo Rocío Miranda publicó una foto donde lucía espectacular en un vestuario muy atrevido, sin embargo, muchos la criticaron pues mostraba más de la cuenta por no usar brasier.

Ante esta polémica situación, la voleibolista realizó tremenda confesión que dejó anonadados a todos sus fans, indicando que en verano está acostumbrada a no usar brasier.

“En el verano suelo usar prendas muy ligeras por el calor y no uso brasier. Ese día fui a una tienda, me probé unos vestidos, uno me gustó y me lo puse sacándome el top. Yo no le veo nada de malo. Sin embargo, esto generó toda clase de insultos hacia mi persona en redes sociales”, puntualizó para el Trome.

A la vez, indicó que no le afectó las críticas que recibió por la osada imagen. “No. A los que insultan los bloqueo, elimino esos mensajes grotescos. Eso no me afecta porque sé quién soy, mi vida no tiene escándalos, no me cuelgo de nadie. Mi único escándalo es mi cuerpo, lo bien que puedo lucir la ropa, pues no me meto en las relaciones de nadie ni estoy insultándome en televisión”, finalizó.

