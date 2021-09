Compartir Facebook

El español, ex ‘chico reality’ recibió críticas de parte del público por querer figurar a toda costa con la caída de Elías Montalvo en EEG.

Bruno Agostini no se quedó callado y le respondió a todos los haters que lo acusaron de ‘figureti’. Y es que el hermano mayor de los Agostini, arremetió contra ‘Esto es guerra’ por el accidente que sufrió Elías Montalvo.

Por eso muchos usuarios en redes sociales lo criticaron duramente alegando que esa era su forma de volver a hacerse conocido en la televisión. Pero Bruno dejó en claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra y confesó que en cierto momento le ofrecieron una fuerte suma de dinero por participar en un programa, y él lo rechazó.

“Imagínate si quiero figurar que deje la tv hace dos años y no he querido volver, que me ofrecieron 50.000 soles para entrar en un programa y fui el único que rechazó esa cantidad en el valor de la verdad”, comentó Bruno.

“Hay más vida después de la Tv, y ¡por hablar y defender a Combate o algún compañero que sufro abuso laboral no es figurar! Hablo por qué sé que ellos quieren hablar y no pueden, yo tuve otra vía de escape económica y tengo más facilidad que hablar que ellos, que tienen que aguantar mierdas”, respondió Bruno ante las críticas que recibió en la red social Facebook.

Él finalizó con un mensaje para el usuario y dejando en claro que está muy seguro de que el mundo de la televisión ya no es el suyo. Bruno dijo que tiene la facilidad y todo el derecho de hablar de lo que quiera, cuando le de la gana.

“Cuídate y recuerda un corazón entusiasta encuentra oportunidades en todas partes, jamás quiero figurar en un mundo que no es el mío, solo defiendo y actuó cuando se me cante”, finalizó Agostini.

