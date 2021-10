‘Calavera coqueta’ revela que se emocionó al enterarse que Vania no se casaba

Compartir Facebook

¡Fuertes declaraciones! Mario Irivarren confesó que cuando la ex chica reality anunció que no se casaría, él saltó de alegría: “Tengo chance”.

En una entrevista para ‘Estás en Todas’, Vania Bludau contó más detalles sobre su ex relación con Frank Dello Russo, el cual no llegó a casarse.

Vania confesó que hablaba con Mario cuando estaba deprimida por la ruptura y prefirió en ese tiempo no hablar del tema por ser un tema personal.

“Lo que sucede es que decidí no hablar y te voy hablar poquísimo porque uno aprende que no debe hablar mucho sobre algunas cosas. Una ruptura en general es dolorosa, más aún si tienen planes a futuro, pero nada te mata. Yo seguí adelante”, indicó.

Contó que Mario estuvo con ella cuando pasaba un momento difícil: “Yo recuerdo que hablaba mucho con Mario en esa época y él se daba cuenta cuando desaparecía de redes sociales. Yo el conté en una conversación que no me iba a casar”, confesó.

Al finalizar, la ex chica reality reveló que su actual pareja se puso muy feliz al enterarse que no había ‘matri’: “Ahora recién, él me contó y me enseñó una conversación con sus amigos, donde les decía: ‘Tengo chance, esta es mi oportunidad’. No sé desde cuándo él está detrás de mí… él y yo tuvimos un besito en el 2013, bien coquetón el muchacho, pero nunca lo había visto así como otra cosa”, aseveró.

SE VA A LOS ‘YUNAITES’

La modelo y bailarina Vania Bludau aseguró que ya tiene una vida hecha en Miami, Estados Unidos, y no piensa regresar a vivir al Perú pese que su actual pareja, Mario Irivarren, se encuentra radicando en el país.

“Yo he vivido seis años en Miami, ya tengo una vida allá, me mudé desde el 2015, por eso yo no puedo dejar del todo Miami, pero amo al Perú, tengo a mi novio acá y también está mi familia. Si mi destino es estar en Miami o estar en Lima, así será”, indicó la participante de “Reinas del show” asegurando que apenas termine el reality retorna al extranjero.

“Con Mario siempre he estado así, durante estos meses hemos llevado una relación de esta manera. Él, a veces, me acompaña a Miami, porque tampoco es que me quede mucho tiempo, y, otras veces, he viajado sola o con mi mamá”, comentó.

Sobre la ola de “pedidas de mano” en Chollywood, en especial de la jurado del reality Tilsa Lozano, remarcó que el matrimonio no es importante para que una mujer se sienta realizada.