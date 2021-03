Callao: Captan a niñera maltratando a menores que estaban bajo su cuidado

Compartir Facebook

¡Indignante! Una niñera en el Callao fue captada agrediendo a dos menores, uno de seis años y otro de seis meses de edad.

La mujer identificada como Mariza Navarro Calderon de 26 años fue contratada para cuidar a dos menores. La madre sostuvo que no sabía de los maltratos, pero al ver las imágenes, le destrozó el corazón

“Yo no pensaba en que mis hijos estaban siendo agredidos y cuando yo me pongo a revisar los videos, estoy viendo y me doy con la sorpresa que las cámaras grabaron las agresiones que ellos estaban teniendo”, contó la madre de las víctimas.

La familia de los menores ya procedieron a denunciar en la comisaría de Carmen de la Legua y esperan que reciba la sanción que corresponde.

