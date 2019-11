Capturan a Félix Moreno tras intenso trabajo de investigación

Giancarlo Andía

El sonido del abrir y cerrar de las puertas, junto al exceso de pasos, poco habituales cuando tres personas ocupan un inmueble de aproximados ochocientos metros cuadrados, hicieron que el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno Caballero (54) buscara desesperado un closet de la habitación que ocupaba junto a su pareja, Sheila Villareyes Vásquez, veintidós años menor que él. Tras refugiarse en casa y hasta hoteles de Lima, Moreno Pantoja, había encargado al hermano de su pareja, alquilar la lujosa residencia de Cieneguilla el pasado 31 de Octubre. Todo sería un preámbulo para la verdadera ‘noche de terror’ que le tocó vivir a la ex autoridad, que ahora deberá cumplir en prisión hasta dos sentencias.

Refugio de lujo

Una piscina semiolimpica, varios jardines y un intimidante cerco eléctrico. Son algunas de las características que Marco Antonio Villareyes Vásquez (30), buscó por encargo del ex gobernador como próximo escondite. El jefe de la División de Antisecuestros de la Dirincri, coronel Nicasio Zapata, ya conocido como ‘el Cazador’, precisó a Karibeña el estado en el que fue encontrado el otrora hombre más poderoso del Callao. “Apenas supo de nuestra presencia, se levantó de su cama y en pijama buscó esconderse en el closet del cuarto que ocupada junto a su pareja. Él vestía pijama, estaba descalzo. Pidió que no se le grabe hasta después de darse una ducha”, cuenta el coronel Zapata.

La siguieron

La intervención a la vivienda ubicada en la Mz. M, lote B-5 de Cieneguilla ocurre hacia las 11:30 pm del lunes y es el resultado del constante seguimiento a los hermanos Villareyes. “Por información confidencial supimos que la señorita Sheila estaba no habida desde fines de octubre. Lo que coincidió con los movimientos sospechosos de su hermano, que el pasado 31 de octubre salió de su vivienda ubicada en el Callao para dirigirse hasta el otro extremo de la ciudad. Una lujosa residencia en Cieneguilla. A este lugar se le vio ingresar con exceso de bolsas de alimentos y ropa. Algo fuera de lo común para un inmueble poco visitado”, explica Zapata. La noche del lunes, ocurrió algo similar, a bordo de su vehículo, de placa AYX-611, Marco Villareyes llega hasta el inmueble para esta vez ser intervenido y no oponer resistencia para que la Policía ingrese y encuentre a Moreno.

Veinte escondites

Zapata también precisó a Karibeña que en los diez meses que estuvo prófugo de la justicia, Moreno Caballero utilizó al menos veinte lugares como escondites. “Estuvo escondido en los distritos de Pueblo Libre, Miraflores, Lince, San Isidro, Barranco, San Miguel, Magdalena, Los Olivos y Cieneguilla. En todos ocupó departamentos u hoteles de su comodidad”, detalla el coronel Zapata. Por eso, los hermanos Villareyes serían procesados por el delito de encubrimiento ilícito, por lo que fueron puestos a disposición de una sede judicial en La Molina.

Operaciones estéticas

Si bien es cierto, Moreno fue capturado con varios kilos de más, a comparación de su última aparición en público a inicios de años. El ex gobernador habría pasado por el quirófano para arreglar algunos defectos en su físico. Una operación a la vista, pues siempre se le veía con lentes y durante la madrugada de su captura y diligencias, no. Fue la primera cosa que llamó la atención. Otro detalle que no pasó desapercibido fue su rostro, al que habría sometido al tratamiento del Botox. Algo que habría exagerado sus facciones. También llamó la atención su cabellera. Al parecer se puso injertos de pelo para combatir la calvicie. A propósito, el Director de la Policía, general José Luis Lavalle Santacruz, precisó que tras pasar el médico legista y otras diligencias. Se podría conocer las veces que Moreno habría recurrido al bisturí.

Relación sentimental

En la habitación de la pareja, se encontraron varias pastillas al parecer para el tratamiento de la hipertensión. Mal que aquejaría a Moreno Pantoja desde hace algunos años. Asimismo fueron hallados en un bolso, diez mil trecientos nuevos soles, doscientos dólares. Dinero que serviría a Moreno y compañía para movilizarse y hacer compras semanales. Según fuentes policiales, Moreno y Villareyes se conocieron durante su tiempo como gobernador regional. La joven, abogada de profesión, es la hija de un hombre de confianza del detenido. “Se enamoraron en los pasillos. No precisan el tiempo que llevan juntos pero sí existe una relación amorosa”. Durante su traslado a las diligencias de ley, Sheila evitó decir palabra alguna. Lo mismo pasó con su hermano.

DEBERÁ CUMPLIR SENTENCIAS

Al cierre de edición, Moreno se encontraba en la sede del Poder Judicial del Callao, a la espera que el INPE defina a que penal será trasladado a fin de cumplir las dos condenas impuestas por la justicia este año. En febrero se le condenó a 5 años por el irregular favorecimiento a la empresa FINVER en la licitación de la sede de CORPAC. Un mes antes, fue condenado a otros cinco años por la venta subvaluada del Fundo Oquendo. Sin contar que es investigado por el caso Lava Jato.

Antes Burgos y Donayre

El sicario ‘Goro’, el ex alcalde Carlos Burgos y el recientemente intervenido ex general del Ejército; Edwin Donayre. Son algunos de los personajes que optaron por un disfraz para ocultarse de la justicia. Precisamente del primero se supo que se vestía hasta de mujer, con peluca y vestido para salir a las calles del distrito de Los Olivos por la noche. En el caso de Burgos, recurría a los lentes oscuros, sombreros y sacos largos para ir a la calle y viajar. El ex general y congresista Donayre fue intervenido en Puente Piedra, luego de un paciente seguimiento. Días previos a esto la Policía confirmó que se le vio usando un peluquín y hasta intentó cambiar el color de su voz para no ser descubierto.

El dato

La fiscalía, cree que Moreno recibió un soborno de 4 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht para beneficiarla en la licitación de la obra Vía Costa Verde Callao, entre otros.