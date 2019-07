Cielo Torres: Yahaira y Daniela deberían “dedicarse a la música”

POR JUANA ASPILCUETA / FOTO: ROBERTO MATTA

La cantante Cielo Torres se mostró emocionada por la gran acogida que ha tenido su tema ‘Loca’, que tiene más de 175 mil reproducciones en YouTube. La recordada ‘Sabrina’ de ‘Ojitos hechiceros’ reveló que le gustaría ser la tercera convocada por el reconocido productor musical Sergio George y le dice no a las peleas musicales.

-¿Qué piensas de los enfrentamientos entre Yahaira y Daniela?

Creo que se ganan enemistades por las puras, capaz sea por algunos comentarios o por el teléfono malogrado. No son cosas de mucha importancia y cada una está siguiendo en lo suyo.

-Daniela dijo que Sergio George la llamó primero…

Si Daniela lo dice es por algo. Sergio estuvo viendo a diferentes cantantes acá y una de las opciones era Daniela, que está pegando fuerte, pero después llegó donde Yahaira. Sea Yahaira o Daniela, me parece increíble que un productor de su talla haya volteado los ojos en una salsera peruana.

-Muchos no creen que Sergio George este trabajando gratis con Yahaira, dicen que Jefferson sería el ‘auspiciador’…

Definitivamente hay una inversión, Yahaira tiene que invertir en el estudio, en los músicos, los arreglos y composición, el productor puede decir a mí no me pagues y yo te hago los contactos. Si él quiere invertir y cree en ti, bacán.

-Entonces Yahaira está invirtiendo…

Ella está invirtiendo o alguien está invirtiendo en ella no lo sé, porque hay personas que apuestan por un artista e invierten y también se tiene que retribuir con el trabajo, el inversionista si es familiar o pareja es su decisión. Un cantante tiene que invertir, las cosas no son gratis.

-¿Qué consejo le darías a Yahaira?

Que aproveche al máximo esta oportunidad que la vida le ha dado.

-¿No debe salir a hablar de Jefferson?

No, ahora más importante que Jefferson, es su momento musical. Más que cualquier departamento que le puedan haber regalado si es verdad o no, a lo que le tiene que dedicar al 100% es a su nueva producción, imagínate un disco con Sergio George quien no quisiera.

-Le dirías que te lo presente…

Si Sergio George ha volteado a ver a Perú, estoy esperando que me mire, quiero ser la tercera convocada (Risas).