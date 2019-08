Claudia Ramírez no descarta ‘matri’ con argentino Diego Geminez

Luego de unas vacaciones por Colombia, Claudia Ramírez y Diego Geminez, retornaron al Perú más enamorados que nunca. La escultural modelo, negó los rumores de haberse comprometido con el argentino, pero no descartó en un futuro, llegar al altar con el ex pelotero.

“En estos momentos estamos bien como pareja, acabamos de llegar a Lima de Colombia, por ahora no pensamos en matrimonio, pero en un futuro si”, comentó la colombiana Claudia Ramírez .

En cuanto al caso de George Forsyth y Vanessa Terkes, aseguró que no ha vuelto a tener contacto con el alcalde la Victoria y le deseó lo mejor a ambos. “No tengo contacto con George, no esperaba que me llame a pedirme disculpas porque la que mencionó mi nombre fue su ex y no él. ¿Si esperaba unas disculpas por parte de Vanessa? No, tampoco. La verdad es que yo a ella le deseo lo mejor”, acotó. (V.R.)