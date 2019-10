Comas: Niño muere atragantado con una pelota de yas

Que tragedia. El Ministerio Público, inició investigación por el caso de un menor de dos años, siete meses que falleció atragantado, con una pelota de jebe, (yas) cuando jugaba en el interior de su vivienda, en Comas. Señalaron que en base a la necropsia que se practicará al cuerpo del menor, se determinará responsabilidades.

No había médicos

Ello luego que los familiares del menor indicaron que lograron extraer el objeto de la garganta del menor cuando era llevado al centro médico San Nicolás, de EsSalud. Según dijeron, en medio del llanto, en dicho policlínico no había los equipos necesarios para atender este tipo de casos. Incluso, denunciaron que, supuestamente, el personal médico no se hallaba en el lugar. “Se demoraron en atenderlo, nosotros vivimos cerca y no había balón de oxígeno” dijo Oswaldo Peña, tío del menor.

Llegó sin vida

Por su parte, ante tales acusaciones, Diana Bolívar, gerenta de Prestaciones de la Red Sabogal de EsSalud, aclaró que el menor llegó al centro médico 20 minutos después de ocurrido el hecho, sin signos vitales y con sangrado nasal. Aseguró que se le aplicó, de acuerdo con el protocolo, las maniobras de resucitación, pero que no hubo respuesta.

El dato

En tanto se supo que EsSalud iniciará una auditoría sobre los procedimientos aplicados por el personal del centro médico. Familiares de la pequeña víctima insistieron en que la criatura pudo haberse salvado, si recibía atención oportuna.