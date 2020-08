Confirmado: Ya hay fecha para vacunación de la dosis contra la COVID-19

Compartir Facebook

A través de una entrevista con Exitosa, el Dr. Germán Málaga, investigador principal del estudio de la vacuna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) reveló que ya hay una fecha exacta para la vacunación de Sinopharm.

La fecha elegida para el estudio sería el 8 de septiembre en donde se iniciaría la prueba de la dosis hacia los voluntarios de la fase 3 de la vacuna.

Sobre ello, el médico infectólogo Dr. Ticona, indicó cuáles son los requisitos primordiales para formar parte de los ensayos para la vacuna contra la COVID-19.

“En principio, la persona debe tener 18 años. No debe estar embarazada ni tampoco debe estar dando de lactar. Debe comprometerse, tanto el varón como el mujer, tener medidas de prevención para no embarazarse en los primeros cuatro meses. No debe tener tuberculosis, ni enfermedad severa. Tampoco participar en estudios de investigación”, precisó.

Si es que deseas participar del estudio, solo debes ingresar a www.vacunacovid.pe en el que un equipo conjunto de investigadores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia evaluarán la seguridad y eficacia de dos vacunas inactivadas contra el coronavirus, que están en la tercera y última fase de prueba.

En total, serán 6000 voluntarios los que formarán parte de la investigación experimental.

FUENTE: EXITOSA

